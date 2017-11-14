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Женщина попала под поезд в Псковской области

12 ноября в 22:43 на 301-м километре железнодорожного перегона «Плотовец - Чихачево» грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Женщина находилась на железнодорожных путях вне зоны пешеходного перехода. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте организовал проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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