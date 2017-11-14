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Предпросмотр будет введён в Псковской филармонии для некоторых желающих выступить

Некоторые мероприятия, планируемые в Псковской областной филармонии, будут заранее просматриваться. Такое нововведение, в частности, коснётся детских спектаклей. Об этом заявила новый директор филармонии Елизавета Барышникова в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 ноября.

Также, по её словам, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев дал поручение скорректировать афишу филармонии.

«Первоочередная моя задача – погружение в проблематику, а дальше - будем  говорить более предметно», - сказала Елизавета Барышникова. Она подчеркнула, что  должность не номинальная и у директора филармонии большое количество полномочий. «Дмитрий Дмитриевич Месхиев дает большое количество задач, которые должен решать сам директор, Дмитрий Дмитриевич в это не вмешивается», - отметила Елизавета Барышникова.

При этом она пока не стала говорить о хозяйственной части своей работы, поскольку  не успела проанализировать все проблемы. «Не хотела бы вдаться в хозвопросы так глубоко, хотелось бы, чтобы филармония ассоциировалась с творчеством, - сказала новый руководитель. - Давайте не будем говорить о деньгах. Пока что». 

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Елизавета первая: ПАИ-live с новым директором областной филармонии (ВИДЕО) Предпросмотр будет введён в Псковской филармонии для некоторых желающих выступить Новый директор Псковской филармонии: Мне придется доказать, что я заслуживаю это место Новый директор псковской филармонии обещает «ребрендинг» и «сюрпризы» Елизавета Барышникова намерена решить проблему согласования афиш псковских филармонии и театра Новый директор областной филармонии станет гостем ПАИ-live в 15:00 Круговые будни: ПАИ-live c Николаем Макаровым ГИБДД разъяснила правила проезда через круговой перекресток на площади Победы в Пскове ГИБДД: На Октябрьской площади Пскова нет кругового движения В ГИБДД уверены, что движение на круговых перекрёстках Пскова нормализуется в ближайшие дни
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