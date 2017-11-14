Предпросмотр будет введён в Псковской филармонии для некоторых желающих выступить

16:30, 14 ноября 2017, ПАИ

Некоторые мероприятия, планируемые в Псковской областной филармонии, будут заранее просматриваться. Такое нововведение, в частности, коснётся детских спектаклей. Об этом заявила новый директор филармонии Елизавета Барышникова в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 ноября.

Также, по её словам, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев дал поручение скорректировать афишу филармонии.

«Первоочередная моя задача – погружение в проблематику, а дальше - будем говорить более предметно», - сказала Елизавета Барышникова. Она подчеркнула, что должность не номинальная и у директора филармонии большое количество полномочий. «Дмитрий Дмитриевич Месхиев дает большое количество задач, которые должен решать сам директор, Дмитрий Дмитриевич в это не вмешивается», - отметила Елизавета Барышникова.

При этом она пока не стала говорить о хозяйственной части своей работы, поскольку не успела проанализировать все проблемы. «Не хотела бы вдаться в хозвопросы так глубоко, хотелось бы, чтобы филармония ассоциировалась с творчеством, - сказала новый руководитель. - Давайте не будем говорить о деньгах. Пока что».