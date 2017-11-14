Расширен список реализуемых в Псковской области проектов «Единой России»

16:52, 14 ноября 2017, ПАИ

Дополнен список федеральных партийных проектов, реализуемых псковским региональным отделением «Единой России». К существующим 15 добавились ещё три - «Локомотивы роста», «Театры – детям» и «Крепкая семья». Решение принято сегодня, 14 ноября, на заседании регионального политсовета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Также утверждены кандидатуры региональных координаторов этих проектов. Отвечать за реализацию в Псковской области проекта «Локомотивы роста» предложено депутату Госдумы РФ, лидеру движения «Своё» Александру Козловскому. Курировать партпроект «Театры – детям» доверят руководителю Театрально-концертной дирекции региона Дмитрию Месхиеву. Ответственной за «Крепкую семью» будет заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Партроект «Локомотивы роста» направлен на укрепление отечественной экономики и развитие промышленности, новых форм поддержки промышленной инфраструктуры, диверсификацию оборонных предприятий, внедрение элементов цифровой экономики, развитие межотраслевой координации при создании продукции с высокой добавленной стоимостью, проведение мероприятий по технологическому аудиту и продвижению продукции на внешние рынки.

Задачи партпроекта «Театры – детям» – укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.

Приоритет партпроекта «Крепкая семья» – создание условий для благополучного детства, в связи с чем разработана памятка по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации.