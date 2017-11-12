Псковская спортсменка Александра Савенкова готовится ко второму этапу Кубка мира в Бангкоке

17:04, 14 ноября 2017, ПАИ

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Савенкова - член сборной команды России по стрельбе из блочного лука, мастер спорта международного класса, готовится ко второму этапу Кубка мира в Бангкоке (Тайланд). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре спортподготовки.

Отметим, на Чемпионате мира в Мексике Александра Савенкова проиграла Есим Боштан из Турции (будущей серебряной призёрке турнира). «Результат в Мексике хоть и отрицательный, но тоже результат. Постараюсь сделать из него выводы», - заявила Александра Савенкова.