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Культура

Спектакль «Друзья» с участием Андрея Мерзликина увидят псковичи 24 ноября

24 ноября в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии состоится спектакль «Друзья» в постановке Юлии Меньшовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

«Самое дорогое в нашей жизни - это семья и друзья. Особенно, если друзья давние, с ранней юности. Уж тем более, если речь идёт о крепкой мужской дружбе, - говорится в анонсе. - Но что произойдёт, если вдруг ваш близкий друг купит нечто за совершенно баснословные деньги..?»

Об этом зрители узнают, посмотрев комедию «Друзья» в исполнении актеров Андрея Мерзликина, Дмитрия Мухамадеева и Константина Юшкевича.

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