Более 140 млн рублей направлены на благоустройство псковских дворов и общественных территорий

17:46, 14 ноября 2017, ПАИ

В этом году объем средств на благоустройство дворовых и общественных территорий в Псковской области в рамках проекта «Городская среда» составил 141,7 млн рублей с учётом софинансирования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Отчёт о реализации партийного проекта представил его региональный координатор, секретарь Псковского местного отделения «Единой России», глава Пскова Иван Цецерский. Он выступил на заседании регионального политсовета 14 ноября. По словам регионального координатора партпроекта, по результатам общественных обсуждений в муниципальные программы формирования комфортной городской среды на текущий год попали 124 двора и 72 общественных пространства. В рамках партпроекта «Городская среда» подрядчики ремонтируют проезды, тротуары, в ряде случаев занимаются оборудованием парковок, установкой малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок.

В настоящее время в Псковской области контракты заключены на 100%, на 102 территориях (52%) работы уже завершены, на 91-й (46,4%) близятся к завершению и только на 3-х (1,5%) находятся в начальной стадии – в городе Пыталово и деревне Тямша Псковского района.

Что касается Пскова, то здесь, сообщил Иван Цецерский, необходимо выполнить работы по обновлению 13 дворовых и 4 общественных территорий на сумму 39,4 млн рублей. В настоящее время проведен ремонт 2 общественных территорий и 6 дворов. «В остальных работа идёт динамично», - отметил он.

Благоустройство всех объектов будет закончено до 31 декабря, как предусмотрено проектом.

Отметим, партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.