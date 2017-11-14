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Общество

Ремонт участков дороги Заполье – Гдов завершён в Плюсском районе

В Плюсском районе введены в эксплуатацию два участка автомобильной дороги Заполье – Гдов, на которых был выполнен ремонт дорожного покрытия. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, первый участок автодороги (км 0+000-км 8+500) проходит через деревни Звягино и Запесенье вблизи Любенска, а второй - через Которск.

Протяженность участков ремонта составила 9,3 км. Работы выполняло ООО «ДорСтройСервис». Согласно паспорту объекта, гарантийные сроки по верхнему слою покрытия составляют 4 года.

Согласно государственному контракту в 2018 году на участках км 11+365 – км 19+430 и км 20+320 – км 24+010 будет продолжен ремонт данной автомобильной дороги. Сроки окончания работ - 31 августа.

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