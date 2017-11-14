Валерий Лесников и Сергей Фёдоров поборются за должность главы администрации Пскова

18:04, 14 ноября 2017, ПАИ

Валерий Лесников и Сергей Фёдоров подали документы для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова. Их приняла секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Валерий Лесников родился в 1961 году в Пскове. В 1985 году он окончил факультет «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Псковского филиала Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, в 1988 году - Харьковские высшие курсы МВД СССР, в 2003 году - Псковский вольный институт, получил специальность «юрист-правовед». В. Лесников трудился главным механиком Псковской фабрики чулочных и медицинских изделий, прошёл путь от участкового инспектора до старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по организованной преступности УВД Псковской области, был директором торговой фирмы «Лекор», с 2002 года - директор компании «Лекор-инвест». В этом же году возглавил Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА России». Депутат Псковской городской Думы 4-го и 5-го созывов.

Сергей Фёдоров родился в 1964 году Ленинграде, окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М. И. Калинина. Работал на различных должностях, начиная от слесаря до главного инженера, возглавлял автомобильную службу в одном из государственных органов РФ, затем был индивидуальным предпринимателем. В настоящее время является помощником депутата Псковского областного Собрания. Секретарь Псковского горкома КПРФ.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.