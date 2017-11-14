0
17:22
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
16:21
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
15:13
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14:56
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
09:57
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
16:30
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
Еще новости
Политика

Валерий Лесников и Сергей Фёдоров поборются за должность главы администрации Пскова

Валерий Лесников и Сергей Фёдоров подали документы для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова. Их приняла секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Валерий Лесников родился в 1961 году в Пскове. В 1985 году он окончил факультет «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Псковского филиала Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, в 1988 году - Харьковские высшие курсы МВД СССР, в 2003 году - Псковский вольный институт, получил специальность «юрист-правовед». В. Лесников трудился главным механиком Псковской фабрики чулочных и медицинских изделий, прошёл путь от участкового инспектора до старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по организованной преступности УВД Псковской области, был директором торговой фирмы «Лекор», с 2002 года - директор компании «Лекор-инвест». В этом же году возглавил Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «ОПОРА России». Депутат Псковской городской Думы 4-го и 5-го созывов.

Сергей Фёдоров родился в 1964 году Ленинграде, окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М. И. Калинина. Работал на различных должностях, начиная от слесаря до главного инженера, возглавлял автомобильную службу в одном из государственных органов РФ, затем был индивидуальным предпринимателем. В настоящее время является помощником депутата Псковского областного Собрания. Секретарь Псковского горкома КПРФ.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
14 ноября 2017
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд 5
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14 ноября 2017
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову 3
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
14 ноября 2017
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова 12
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 12
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет

Идет загрузка...