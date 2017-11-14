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Общество

Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа

В Псковской области выполнен план вакцинации от гриппа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете региона по здравоохранению и фармации.

«Мы достигли целевого индикатора 40%, который установлен Министерством здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзором. В регионе привито 247 тысяч 770 человек, что чуть больше 40% от общего числа жителей региона», — сказали в госкомитете.

Вакцинация населения, направленная на профилактику гриппа и осложнений после этого заболевания, проводится за счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок.

Прививочная кампания продолжается. Кто хочет сделать прививку, может обращаться в поликлинику или офис врача общей практики. Также возможна вакцинация по месту работы.

В целом, как отметили в госкомитете, эпидемиологическая ситуация по гриппу в Псковской области в пределах нормы.

Для профилактики гриппа врачи рекомендуют часто мыть руки, укреплять иммунитет и правильно питаться, включая в свой рацион больше фруктов и овощей, содержащих витамин С. При возникновении эпидемии следует избегать мест массового скопления людей.

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