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Общество

Вопрос о переводе домов на Сиреневом бульваре в Пскове на закрытую систему водоснабжения взят на контроль Администрацией президента

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в приеме граждан по личным вопросам в режиме ВКС в приемной Президента РФ в Псковской области во вторник, 14 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жительница города Пскова обратилась по вопросу проведения работ по капитальному ремонту сетей системы горячего водоснабжения с переводом открытой схемы на закрытую в многоквартирных домах.

В ходе проведения приема Сергей Перников сообщил о том, что в соответствии с краткосрочным планом проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2018–2020 годы проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения в домах № № 11,13,17 на Сиреневом бульваре в Пскове будут проведены в 2018 году. Проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта данной системы по домам № № 3,7,9 на Сиреневом бульваре в Пскове будут проведены в 2018 году. Выполнение работ запланировано на 2019 год.

Вопрос взят под контроль Администрацией Президента Российской Федерации со сроками предоставления отчета 1 ноября 2018 года и 1 ноября 2019 года.

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