В Пскове состоялся круглый стол «Интеграция детей с ограничениями жизнедеятельности в социокультурное пространство региона»

19:37, 14 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 ноября, в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялся Междисциплинарный круглый стол «Интеграция детей с ограничениями жизнедеятельности в социокультурное пространство региона». В нем приняли участие председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев, представители городской общественной организации инвалидов, Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, коррекционных образовательных учреждений города, общественных организаций, специалисты библиотек города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в государственном комитете по культуре региона.

На открытии заместитель генерального директора Псковской областной научной библиотеки Екатерина Ануфриева отметила, что круглый стол проводится в библиотеке для незрячих и слабовидящих впервые, но в дальнейшем его проведение планируется на постоянной основе. 13 октября отмечается Международный день слепых, а с 15 октября по 15 ноября в России традиционно проходит Месячник «белой трости», в рамках которого организуют различные специальные мероприятия.

Председатель Псковской областной организации инвалидов, депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова обратилась к присутствующим: «Мы идем маленькими шагами, делаем все возможное, чтобы люди с ограниченными возможностями могли посещать храмы образования, храмы культуры. Мы создаем все условия, чтобы эти учреждения были доступны для людей с особенностями развития, и они могли принимать активное участие в жизни нашего общества».

В ходе круглого стола были рассмотрены следующие вопросы и проблемы: поддержка и развитие читательских интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих с образовательными учреждениями, опыт работы педагогических учреждений Пскова по реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, студенческие инициативы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев рассказал о системе комплексного сопровождения детей и взрослых с ментальной инвалидностью. На сегодняшний день Центр лечебной педагогики – это государственное общеобразовательное учреждение, включающее несколько структурных подразделений и оказывающее помощь более 700 семьям. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями получают здесь нетрадиционное, нецензовое образование, в Центре лечебной педагогики их учат жить.

«25-летний опыт работы позволил нам принять участие в разработке федерального образовательного стандарта для таких детей. Стандарт предполагает разработку индивидуальной программы развития для каждого обучающегося. Этот стандарт сейчас активно внедряется в Российской Федерации», - отметил Андрей Цветков.