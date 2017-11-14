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Политика

XXII Конференция регионального отделения «Единой России» пройдёт в Пскове 4 декабря

XXII Конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится 4 декабря в Пскове. Решение о её созыве в этот день принято 14 ноября на заседании регионального политсовета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конференция соберёт более 100 избранных делегатов, из них 57 представят местные отделения партии, остальные – политсовет и членов контрольно-ревизионной комиссии. Норма представительства также была определена сегодня: один делегат от 200 членов «Единой России», но не менее одного от местного отделения партии.

Участники мероприятия обсудят обновление (ротацию) состава регионального политического совета и выберут делегатов на XVII Съезд партии «Единая Россия», который пройдёт 22-23 декабря в Москве.

Также на Конференции будут подведены итоги работы регионального отделения «Единой России» за 2017 год и озвучены задачи на 2018 год. Кроме того, в повестку дня включён вопрос о работе фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании.

 

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