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Общество

Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части

17 ноября в 76-й Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Пскове торжественно отметят 99-ую годовщину со дня образования 1140 гвардейского дважды краснознаменного артиллерийского полка. В этот же день в воинском соединении пройдут мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Основные торжества состоятся на территории части, которая расположена на улице Маргелова, на плацу артиллерийского полка. Командование части приглашает принять участие в торжественных мероприятиях учащихся псковских школ, для которых военнослужащие полка проведут День открытых дверей. Начало в 13.00.

Напомним, 1140 артиллерийский полк является старейшей воинской частью 76-ой Псковской гвардейской дивизии ВДВ, сформирован 17 ноября 1918 года. В период Великой Отечественной войны артполк принимал участие в обороне Одессы и Крыма, битвах под Сталинградом, на Курской дуге, освобождении Белоруссии и взятии Берлина. За годы войны восемь воинов полка были удостоены звания Героя Советского Союза, более двух тысяч человек награждены орденами и медалями. Сам полк за заслуги, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, отмечен двумя орденами Красного Знамени. В постсоветское время 1140-й артиллерийский полк выполнял спецзадания в бывших республиках Советского Союза - Армении, Азербайджане, Узбекистане, восстанавливал конституционный порядок в Чечне. В 2008 году полк участвовал в миротворческой миссии в Южной Осетии по принуждению Грузии к миру.

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