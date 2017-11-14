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Политика

В Таллине пройдёт акция в защиту русскоязычного образования в Латвии

В Таллине состоится пикет в поддержку русскоязычного образования в школах Латвии, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на члена правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергея Чаулина.

Планируется, что акция пройдет у посольства Латвии в Эстонии в четверг, 16 ноября. На этот день в Риге запланирован марш в защиту русскоязычного образования под лозунгом «Свет против тьмы», который не согласовала Рижская дума. Кроме того, по словам активиста, акция поддержки русского образования в Латвии пройдет и в Литве.

Чаулин отметил, что планируемая Министерством образования и науки Латвии реформа грозит исчезновением русских школ в республике.

Как сообщалось ранее, министерство намерено с 2020-2021 учебного перевести средние школы на латышский язык обучения — планируется, что на нем будут преподаваться все общеобразовательные предметы. При этом в школах нацменьшинств сохранится возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

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