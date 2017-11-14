В Псковской области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны

20:08, 14 ноября 2017, ПАИ

На сегодняшний день именно на добровольных пожарных лежит забота о пожарной безопасности в отдалённых населённых пунктах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жители сельской местности при поддержке местных органов власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, обеспечивают тушение пожаров до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны. Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.

Каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных.

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны. В реестр добровольных пожарных Псковской области внесены 7650 членов добровольной пожарной охраны области.