Псковичей приглашают оценить качество госуслуг по выдаче и замене паспорта гражданина РФ

20:15, 14 ноября 2017, ПАИ

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову предлагает населению принять участие в оценке качества предоставления государственных услуг по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационному учету российских граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Ваши отзывы будут учтены при оценке работы подразделения по вопросам миграции и помогут сделать предоставление государственных услуг более эффективными и удобными.

Если вы готовы оценить качество оказанной государственной услуги, проинформируйте об этом сотрудника по вопросам миграции, сообщив ему номер своего мобильного телефона. Подчеркнем, что номера мобильных телефонов граждан используются исключительно в целях проведения опроса о качестве предоставления государственных услуг и не передаются третьим лицам.

На указанный номер телефона вы получите SMS-сообщение, на которое нужно ответить, выбрав один из предложенных вариантов, либо вам позвонит оператор телефонного центра и предложит оценить качество оказанной государственной услуги.

Оставить свое мнение о деятельности отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову можно также через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.

На сайте «Ваш контроль» предлагается пятибалльная шкала оценки деятельности сотрудников по вопросам миграции, Критерии оценки следующие:

- время ожидания в очереди;

- вежливость и компетентность должностных лиц;

- доступность информации о порядке предоставления госуслуг;

- комфортность помещений.

На сайте www.vashkontrol.ru вы можете не только оценить в баллах качество предоставленной госуслуги, но и написать подробный отзыв о том, что понравилось или не понравилось при получении услуги, просмотреть оценки и мнения других получателей госуслуг. На основании поступившей информации ежеквартально формируется сводная оценка.

Напоминаем: чтобы оставить отзыв необходимо быть зарегистрированным на официальных порталах www.gosuslugi.ru, www.vashkontrol.ru. Кроме того, вы можете заполнить опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, и обеспечением их доступности.