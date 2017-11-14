Пскович, совершивший поджог трёх автомобилей, предстанет перед судом

20:19, 14 ноября 2017, ПАИ

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по обвинению псковича в совершении им 2 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.2 ст.167, ч.3 ст.30- ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога) и 1 преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 28 на 29 августа текущего года мужчина на улицах Индустриальной и Инженерной в Пскове из хулиганских побуждений совершил поджог автомашин «Рено Дастер», ГАЗ-33023 и «Мерседес Е220». Последний автомобиль полностью уничтожен огнем, ущерб составил свыше 430 тысяч рублей. Автомашины «Рено Дастер» и ГАЗ-33023 огнем повреждены частично.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.