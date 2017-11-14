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Общество

Псковичей приглашают в учебные заведения МВД России

Полиция сообщает о порядке поступления и обучения в образовательных организациях системы МВД России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, региональное ведомство в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных организациях МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел.

На обучение направляются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости).

В период обучения курсантам предоставляется:

- бесплатное место в общежитии;

- ежегодные оплачиваемые отпуска.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

В 2018 году набор на обучение осуществляется в следующих образовательных организациях по следующим специальностям:

В Санкт-Петербургском университете МВД России по специальностям:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД;

«судебная экспертиза» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЭКЦ.

В Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России:

«правовое обеспечение национальной безопасности» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений уголовного розыска, УУП и ПДН, ГИБДД.

В Орловском юридическом институте МВД России - «правоохранительная деятельность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ГИБДД.

В Воронежском институте МВД России – «компьютерная безопасность» - подготовка сотрудников ОВД для подразделений ЦИТСиЗИ.

Кандидат, желающий поступить на обучение, в январе – марте года поступления, обращается в кадровое подразделение органа внутренних дел по месту постоянной регистрации для написания заявления и оформления личного дела. Полный перечень необходимых для оформления документов представляется в комплектующем органе.

Профессиональный отбор кандидатов при поступления на обучение проводится в два этапа. Первый этап профессионального отбора проводят комплектующие органы внутренних по месту постоянной регистрации кандидатов на обучение. Он в себя включает:

- предварительное изучение;

- предварительное медицинское освидетельствование (военно-врачебную экспертизу), комплексное психодиагностическое обследование в центрах психологической диагностики, сдачи испытаний по общей и физической подготовленности.

Предварительное изучение кандидатов на учебу в образовательные учреждения МВД России организуется руководителем структурного подразделения органа внутренних дел (руководителем кадрового аппарата), в котором предполагается использовать кандидата.

В процессе предварительного изучения кандидата в случае необходимости также проводится беседа с родителями, женой (мужем) кандидата. Обращается внимание кандидата и его родственников на характер будущей деятельности, условия службы в органах внутренних дел в целом и в конкретном структурном подразделении. Они информируются о гарантиях и компенсациях, установленных законодательством для сотрудников органов внутренних дел.

При поступлении на очную форму обучения в кадровый аппарат соответствующего органа внутренних дел кандидатом лично предоставляются:

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, могут быть затребованы и иные документы (например, справка о составе семьи, справка о характеристике жилого помещения и др.).

Подробнее об условиях приёма и обучения в образовательных организациях можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Псковской области, расположенном в сети интернет по адресу http://www.60.mvd.ru (в разделе служба → учебные заведения), а также в разделе «Абитуриентам», «Поступление» на следующих официальных сайтах:

  1. www.univermvd.ru - Санкт-Петербургский университет МВД России;
  2. www.kln.mvd.ru - Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России;
  3. www.vimvd.ru - Воронежский институт МВД России;
  4. www.urinst.ru - Орловский юридический институт МВД России

 

 

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