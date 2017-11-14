В Госдуму вносится законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

20:42, 14 ноября 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов.

За такие правонарушения предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета, указанной в документе, дающем право на получение входного билета, но не менее 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также предлагается установить административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение таких входных билетов. Этот вид административного правонарушения «обладает большей степенью общественной опасности, чем незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира». В связи с этим законопроектом предлагается установить за его совершение следующие виды административного наказания: наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей; на должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел (полиции) и должностных лиц органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. Для оперативного рассмотрения дел о таких правонарушениях законопроектом предусматривается сокращенный, 10-дневный, срок их рассмотрения судом.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 9 ноября 2017 года.