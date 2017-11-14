Генпрокуратура РФ опубликовала рейтинг коррумпированных регионов

21:02, 14 ноября 2017, ПАИ

Генпрокуратура России опубликовала рейтинг коррупционных регионов за девять месяцев 2017 года.

Согласно данным ведомства, первое место в этом антирейтинге занимает Москва (132), на втором месте Смоленская область (102), а на третьем — Московская область (97). Далее идут Волгоградская область (74) и Краснодарский край (73).

В Петербурге зафиксировано 50 преступлений. Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39 преступлений.

При этом ни одной дачи взятки не было зарегистрировано в Магаданской области, Чукотской и Еврейской автономных областях, пишет Росбалт.