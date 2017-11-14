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Общество

Путин подписал закон об индексации алиментов

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к Семейному кодексу, которые устанавливают новые правила расчета и взыскания алиментов. Согласно принятому в конце октября закону, индексацией платежей должны заниматься работодатели должников. При этом основанием для взыскания алиментов становится не только заявление самого работника, но и предписание судебного пристава, пишет Коммерсант.

Полномочия по взысканию алиментов также передаются приставам. Другим законом Госдума разрешила судебным исполнителям задерживать должников по алиментам. Таким образом парламент исключил необходимость вызывать для этого полицию.

Принятые меры связаны с большим числом дел о неуплате алиментов, срок по более 50 тыс. которых превышает один год. Судебные приставы предлагают приравнять тех должников, которых не удалось найти, к без вести пропавшим — и назначить их детям государственную пенсию, равную по размеру выплатам по потере кормильца.

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