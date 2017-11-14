Украинец с радиоактивными грибами на теле попался в Чернобыльской зоне

21:27, 14 ноября 2017, ПАИ

Работник одного из предприятий в Киевской области попытался вывезти из Чернобыльской зоны спрятанные под одеждой радиоактивные грибы. Об этом сообщает управление полиции в Киевской области в своем фейсбуке, пишет Газета.ру.

«Во время проверки транспортного средства на КПП «Дитятки» сработали автомобильные дозиметры на превышение дозы радиоактивного излучения. При детальном осмотре сотрудники батальона патрульной полиции по охране зоны отчуждения ЧАЭС и радиоактивного загрязнения обнаружили на теле мужчины грибы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание радиационных элементов в грибах превышало допустимую норму в 29 тыс. раз.

Теперь украинцу грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали три группы сталкеров.