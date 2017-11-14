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Общество

В Якутии в «капсулу времени» для потомков положили кока-колу, доширак и флэшку

Жители Жохсогонского наслега Таттинского улуса Якутии закопали капсулу времени для потомков. В контейнер положили 120 писем и продукты питания, среди которых оказались консервы, кока-кола, «Доширак» и растительное масло, сообщает «НВК-Саха».

Помимо этого, жители поселка положили туда USB-флеш-накопитель с историческими фактами и фотографиями наслега за последние 50 лет.

Капсулу времени закопали в том же месте, откуда ранее достали такое же послание потомкам, сформированное 50 лет назад. При этом не уточняется, что именно лежало в старой капсуле. Предполагается, что заложенный контейнер откроют к 150-летию Октябрьской революции в 2067 году.

Ранее в Бурятии вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную работниками Тимлюйского цементного завода 7 ноября 1967 года в специальную стелу. В послании говорилось: «Пройдут года, на смену ветеранам Революции придете вы — поколение 2017 года. Мы завещаем Вам жить по ленинским заветам, вместе со старшим поколением претворяйте их в жизнь. Несите в своих сердцах твердую ленинскую веру в светлое коммунистическое будущее народов нашей планеты».

 

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