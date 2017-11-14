В Псковскую область не пропустили польские саженцы из Литвы

21:53, 14 ноября 2017, ПАИ

Инспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в международном автомобильном пункте Убылинка запрещен ввоз из Литвы двух партий саженцев декоративных и плодовых растений, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с отсутствием маркировки на посадочном материале более 93 тысяч саженцев запрещены к ввозу в страну. Партии декоративных растений возвращены на сопредельную территорию.