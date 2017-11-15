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Общество

По народному календарю 15 ноября нужно «все работы переносить в дом»

В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке, сообщает сalend.ru.

На Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Люди верили, что овны и риги населены домовыми, которые никогда не показываются людям в своем настоящем виде, а предстают лишь в обличье человека. Овинник не считался злым духом. По крайней мере, топить овин и сушить зерно он никому не мешал. Нужно было лишь предварительно попросить у него разрешения на эту работу. Впрочем, если кто-нибудь обижал Овинника, он мог в гневе спалить весь урожай, перекинув огонь на снопы.

Кроме того, на Акиндина крестьянки обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к прядению.

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