Киев отрёкся от Великой Отечественной войны

22:15, 14 ноября 2017, ПАИ

Верховная рада Украины приняла поправки к закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Об этом сообщается на сайте украинского парламента, пишет Лента.ру.

Согласно документу, Великую Отечественную войну и войну с империалистической Японией" отныне будут называть Второй мировой войной. При этом цифра «1945» исключается из текста закона.

Теми же поправками официально закрепляется термин «Революция достоинства», ранее именовавшийся как «массовые акции гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича». Также пострадавшим активистам Майдана будет присвоен статус участника боевых действий.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование советской символики, в частности изображения флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.

В мае 2016-го президент Украины Петр Порошенко назвал декоммунизацию вопросом национальной безопасности Украины. Он также предостерег от возвращения к старым имперским наименованиям городов страны, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».