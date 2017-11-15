День вторичной переработки отмечается 15 ноября

12:11, 15 ноября 2017, ПАИ

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки, сообщает сalend.ru. Главная цель данного праздника — привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме.

Главная задачи вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

Свою историю сегодняшний праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»), который проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья.

С годами этот праздник стал проводиться и в других странах.