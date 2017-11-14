В Великих Луках задержано более 19 тонн санкционной плодовоовощной продукции

22:37, 14 ноября 2017, ПАИ

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате проведения совместных с правоохранительными органами Псковской области мероприятий на въезде в город Великие Луки задержано автотранспортное средство, следовавшее из Республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении досмотра груза, с полной выгрузкой продукции на складе временного хранения, в транспортном средстве обнаружены более 18 тонн корневого сельдерея и более 1 тонны лука порея, происхождением из Польши. Данный факт подтвержден наличием маркировки на упаковочных ящиках, в которых транспортировалась продукция.

Фитосанитарный сертификат и товарно-транспортные документы на ввоз плодоовощной продукции в страну отсутствуют.

В настоящее время транспортное средство размещено на складе в Пскове, решение о дальнейшем использовании груза будет принято в рамках Законодательства РФ.