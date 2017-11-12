Эксперты: Мировые продажи авто к 2040 году значительно сократятся

22:54, 14 ноября 2017, ПАИ

Мировые продажи автомобилей значительно уменьшатся к 2040 году на фоне возрастающего спроса на услуги таких компаний, как Uber. Такой прогноз содержится в исследовании, проведенном IHS Markit.

При этом ожидается, что к этому времени более 80% автомобилей будут все еще работать на двигателях, использующих углеводородное сырье, сообщает «Финам».

По оценкам экспертов IHS Markit, годовой объем продаж автомобилей в США, Европе, Китае и Индии упадет к 2040 году до 54 млн единиц по сравнению с 80 млн единиц в настоящее время.

При этом на долю электромобилей, работающих исключительно на аккумуляторах, будет приходиться порядка 19% от общего объема продаж.