Благоустройство парков завершено в Опочке, Невеле и Печорах

09:25, 15 ноября 2017, ПАИ

Парки в Опочке, Невеле и Печорах обустроены по-новому в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России». Об этом рассказал региональный координатор партпроекта «Парки малых городов» Геннадий Григорьев на заседании регионального политсовета 14 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Геннадий Григорьев напомнил, что на обновление парков и скверов в малых городах России с численностью населения до 250 тысяч человек из федерального бюджета выделены 500 миллионов рублей. Субсидии были распределены между бюджетами 72 субъектов РФ. Из них в 2017 году Псковской области предназначены 7,6 млн рублей. С учётом софинансирования общая сумма составила 8,3 млн рублей. Участниками проекта «Парки малых городов» стали Невель, Опочка, Печоры, Остров и Порхов, в двух последних городах работы продолжаются.

Как отметил Геннадий Григорьев, одно из основных требований при реализации партпроекта - вовлечение жителей в процесс благоустройства. По его словам, озвученные в ходе общественного обсуждения пожелания легли в основу дизайн-проектов, которые подготовило экспертное сообщество при содействии администраций населенных пунктов и местных отделений «Единой России».

«Конечно, за один год комплексно благоустроить парк – это нереально. Если парк не благоустраивался десятилетиями, то за один год кардинально ситуацию не изменишь. Проект рассчитан на три года, - сказал его региональный координатор. - Главное начать работать системно. Без спешки, без суеты выполнить запланированные работы в текущем году. Важно не просто освоить средства, а сделать этот парк удобным и комфортным для горожан. Парк должен получиться индивидуальным, подчеркивать уникальность населенного пункта и стать знаковым местом для горожан. Конкретный результат зависит от слаженной и четкой работы муниципалитетов, областных властей и, конечно, самих жителей. От этого будет зависеть и продвижение проекта в будущем».

Он также подчеркнул: «Проект «Парки малых городов» – это реальный федеральный проект, который дошел до конкретного города. Обновленные парки, я надеюсь, будут одним из любимых мест посещения и отдыха горожан».

Партийный проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партпроекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тысяч жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания от граждан.