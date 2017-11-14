Организаторы азартных игр предстанут перед судом в Великих Луках

09:49, 15 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанут двое местных жителей за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчины в 2015-2016 годах подобрали нежилые помещения на территории Великих Лук, приобрели игровое оборудование и набрали персонал для незаконной организации и проведения азартных игр, в результате которых извлекали неконтролируемый доход.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.