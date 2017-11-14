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Экономика

Мандарины и апельсины подешевеют в России к Новому году

Цены на мандарины и апельсины к новогодним праздникам могут упасть на 15–20%, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический отдел Плодоовощного союза.

Падение цен обусловлено тем, что в ноябре традиционно начинается сбор этих фруктов, а также тем, что к концу года поставщики традиционно увеличивают закупки. В конце октября средние потребительские цены на абхазские мандарины составили 75 рублей за килограмм. Цены на турецкие и марокканские цитрусовые были на уровне 110 рублей за килограмм.

К декабрю ожидается существенное снижение стоимости мандаринов и апельсинов.«Проанализировав цены на рынке и то, как они ежегодно меняются, могу сказать, что в декабре все поставляемые в Россию мандарины упадут в цене примерно на 20%. То есть за килограмм абхазских фруктов потребители в среднем будут отдавать 60 рублей, а за килограмм  турецких и марокканских — 88 рублей. Упадут цены и на апельсины», — сообщил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

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