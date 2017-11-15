Нарушения в сфере похоронного дела требует устранить псковская прокуратура

10:40, 15 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области требует устранить нарушения законодательства о погребении и похоронном деле в муниципалитетах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 8 сельских поселениях Гдовского района, в 5 городских и сельских поселениях Себежского, 3 сельских поселениях Великолукского, в 1 сельском поселении Плюсского и в 1 сельском поселении Псковского районов не осуществляется нормативное регулирование в указанной сфере.

Кроме того, в большинстве муниципальных образований Псковской области не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.

Также были вскрыты многочисленные нарушения использования органами местного самоуправления земельных участков для погребения в отсутствие правоустанавливающих документов на них. Так, не был обеспечен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав более 150 земельных участков, используемых для погребения, на территории Великолукского, Гдовского, Куньинского, Опочецкого, Пустошкинского, Пыталовского, Дедовичского, Новоржевского, Палкинского районов.

Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства при использовании земельных участков для погребения, большинство кладбищ на территории области не отвечают требованиям СанПиН.

Помимо этого, проекты кладбищ не разрабатывались, отсутствует их планировочное решение, не оборудованы подъездные пути и автостоянки, контейнерные площадки, не проведено зонирование по типу захоронения и разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища). Санитарно-защитные зоны не установлены.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуроры приняли меры, их рассмотрение, а также реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре области.