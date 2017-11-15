Шрифт Брайля появится на упаковках лекарств

09:34, 15 ноября 2017, ПАИ

Информацию на упаковках всех лекарств и в инструкциях к ним предлагают продублировать шрифтом Брайля. Законопроект, который обяжет производителей соблюдать такую норму, разрабатывает Роспотребнадзор. Об этом пишет газета «Известия».

Индикация шрифтом Брайля очень важна для людей со слабым зрением, отмечают в ведомстве. «Когда такой человек остается один в каком-то помещении или у себя дома, если ему нужно принять лекарство, он совершенно не может отличить один флакончик от другого», — отметила глава Роспотребнадзор Анна Попова.

Она уточнила, что законопроект уже «пишется». Документ может быть принят в следующем году. При этом несколько производителей лекарственных средств, по словам Анны Поповой, уже дублируют информацию шрифтом Брайля на добровольной основе.

В Минпромторге считают, что новация может привести к подорожанию лекарств. В Министерстве также обратили внимание на то, что изменения должны быть согласованы Евразийской экономической комиссией.

Представитель Всероссийского общества слабовидящих в Центральном федеральном округе Игорь Левин назвал необходимым нанесение информации шрифтом Брайля на лекарства. Однако заметил, что им владеют немногие: по некоторым оценкам, только 10–15% слабовидящих.