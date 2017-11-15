0
10:09
Лисичку жалко
09:25
Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне
09:25
Благоустройство парков завершено в Опочке, Невеле и Печорах
21:18
Путин подписал закон об индексации алиментов
19:52
Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
19:21
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
13:01
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Шрифт Брайля появится на упаковках лекарств

Информацию на упаковках всех лекарств и в инструкциях к ним предлагают продублировать шрифтом Брайля. Законопроект, который обяжет производителей соблюдать такую норму, разрабатывает Роспотребнадзор. Об этом пишет газета «Известия».

Индикация шрифтом Брайля очень важна для людей со слабым зрением, отмечают в ведомстве. «Когда такой человек остается один в каком-то помещении или у себя дома, если ему нужно принять лекарство, он совершенно не может отличить один флакончик от другого», — отметила глава Роспотребнадзор Анна Попова.

Она уточнила, что законопроект уже «пишется». Документ может быть принят в следующем году. При этом несколько производителей лекарственных средств, по словам Анны Поповой, уже дублируют информацию шрифтом Брайля на добровольной основе.

В Минпромторге считают, что новация может привести к подорожанию лекарств. В Министерстве также обратили внимание на то, что изменения должны быть согласованы Евразийской экономической комиссией.

Представитель Всероссийского общества слабовидящих в Центральном федеральном округе Игорь Левин назвал необходимым нанесение информации шрифтом Брайля на лекарства. Однако заметил, что им владеют немногие: по некоторым оценкам, только 10–15% слабовидящих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне
15 ноября 2017
Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне
Благоустройство парков завершено в Опочке, Невеле и Печорах
15 ноября 2017
Благоустройство парков завершено в Опочке, Невеле и Печорах
Путин подписал закон об индексации алиментов
14 ноября 2017
Путин подписал закон об индексации алиментов
Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
14 ноября 2017
Псковский 1140 артиллерийский полк проведёт День открытых дверей в день рождения части
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
14 ноября 2017
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2017
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
14 ноября 2017
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород» 1
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
13 ноября 2017
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники

Идет загрузка...