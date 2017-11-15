Дом культуры и три клуба обновлены в Псковской области в рамках партпроекта «Единой России»

10:52, 15 ноября 2017, ПАИ

В этом году выполнен текущий ремонт Плюсского районного дома культуры, Искровского сельского клуба в Дновском районе, Скуратовского и Елинского сельских клубов в Островском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации псковском региональном отделении «Единой России», об этом доложил региональный координатор партпроекта «Местный дом культуры», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Он уточнил, что всего на 2017 год запланирован ремонт девяти объектов. По обновлению материально-технической базы ДК реализованы 19 заявок из 23. Общая сумма субсидий по проекту составляет 21 млн 125 тысяч рублей. Источники финансирования – федеральный, региональный и местный бюджеты.

«Вся работа строилась с активным вовлечением самих граждан в обсуждение этих проектов», - обратил внимание Виктор Остренко. Он подчеркнул, что реализация проекта «Местный дом культуры» продолжается, и до конца 2017 года все мероприятия по нему будут завершены.

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры», который стартовал в этом году и рассчитан на три года (2017-2019 годы), направлен на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Партпроект использует лучшие практики работы ДК и сельских клубов, чтобы обеспечить достойное материально-техническое оснащение таких учреждений по всей стране. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.