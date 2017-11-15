Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне

09:25, 15 ноября 2017, ПАИ

Печатная версия областной еженедельной газеты «Псковская правда - Вече» претерпела редизайн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

«Сегодняшнее обновление газеты, ее редизайн - в первую очередь для удобства нашей аудитории, это небольшой подарок к 100-летию издания. Более читаемые шрифты, больше воздуха, несколько другая структура формирования газетных полос - все это не в ущерб качеству материалов. Дальше - больше, знаю, что у редакции припасены еще сюрпризы», - прокомментировал изменения Александр Машкарин, директор Госпредприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области», являющегося издателем газеты.

Напомним, 9 ноября исполнилось сто лет со дня выхода в свет газеты «Псковский набат», преемницей которого является «Псковская правда».

«Еженедельник «Псковская правда Вече» - один из основных продуктов нашего медиахолдинга. Газета со столетней историей, с постоянной читательской аудиторией должна стараться быть флагманом на региональном медиаполе, в том числе и в дизайне. Получается это или нет, оценивать читателям. Одно скажу точно, мы стараемся, чтобы «Псковская правда» была современным изданием», - добавил Александр Машкарин.

Директор государственного медиахолдинга напомнил, что «именно на страницах «Псковской правды» впервые появилась полноценная инфографика, редакция первой использовала QR-коды для связки печатной и электронной версии газеты, а сайт стал не зеркалом газеты, а отдельным СМИ».

Напомним, в состав Медиахолдинга Псковской области также входят газеты «КП-Псков» и «АиФ-Псков», сетевое издание «Псковское агентство информации», Радиостанции «7 небо» и «Радио Дача».