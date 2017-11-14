Несколько фальшивых банкнот обнаружены в банках Пскова

11:01, 15 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в Пскове были обнаружены несколько фальшивых банкнот. В финансовых учреждениях изъяты одна тысячерублевая и две пятитысячные купюры с признаками подделки. Возбуждены уголовные дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в УМВД.