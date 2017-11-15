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Общество

Социальный баннер по безопасной перевозке детей появился в Великих Луках

Новый социальный баннер по безопасности дорожного движения появился в Великих Луках на городской объездной автодороге по улице Винатовского. Он призывает водителей транспортных средств позаботиться о безопасности своих маленьких пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сегодня значимую роль в выражении и даже формировании общественных настроений играет реклама. Особого внимания заслуживает реклама социальная, лучшие проекты которой нередко сложно даже отнести к сфере маркетинга. Их можно назвать своеобразными произведениями искусства. Современная социальная реклама в России затрагивает актуальные на сегодняшний день проблемы, в том числе, связанные с безопасностью участников дорожного движения», - отметили в управлении. 

По мнению сотрудников Госавтоинспекции, тематика данного баннера заставляет водителей обратить внимание на ребенка, который в момент поездки находится в салоне транспортного средства, а родителей - заранее подумать о безопасности детей. 

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