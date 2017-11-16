Российские проектировщики принимают поздравления 16 ноября

11:37, 16 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в России отмечается День проектировщика, инициатором которого стала группа компаний «Роспайп». Об этом сообщает calend.ru.

Представители организации говорят, что таким образом они решили исправить историческую несправедливость: ежегодно с размахом отмечается День строителя, а у проектировщиков, с работы которых начинается возведение любого здания, своего праздника до недавнего времени не было.

Первый День проектировщика прошел 16 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали 150 гостей, которые решили праздновать эту дату ежегодно. Спустя год праздник охватил три города: Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. А еще через год, в 2007-м, на День проектировщика съехались более 2 тысяч специалистов из 15 городов страны.

Работа проектировщиков связана не только с проектированием высотных конструкций — специалисты этой области занимаются проектированием, так называемых, линейных сооружений: железнодорожных и автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, трамвайных линий, линий электропередач, трубопроводов, газопроводов, систем канализации.