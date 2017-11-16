0
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
12:57
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:31
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
11:29
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
10:58
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Еще новости
Общество

Российские проектировщики принимают поздравления 16 ноября

16 ноября в России отмечается День проектировщика, инициатором которого стала группа компаний «Роспайп». Об этом сообщает calend.ru.

Представители организации говорят, что таким образом они решили исправить историческую несправедливость: ежегодно с размахом отмечается День строителя, а у проектировщиков, с работы которых начинается возведение любого здания, своего праздника до недавнего времени не было.

Первый День проектировщика прошел 16 ноября 2005 года в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали 150 гостей, которые решили праздновать эту дату ежегодно. Спустя год праздник охватил три города: Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. А еще через год, в 2007-м, на День проектировщика съехались более 2 тысяч специалистов из 15 городов страны.

Работа проектировщиков связана не только с проектированием высотных конструкций — специалисты этой области занимаются проектированием, так называемых, линейных сооружений: железнодорожных и автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, трамвайных линий, линий электропередач, трубопроводов, газопроводов, систем канализации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
16 ноября 2017
Минеральная вода «Чудская жемчужина» претендует на премию «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области
16 ноября 2017
Медицинский вертолет Ми-8 пополнил парк санавиации Псковской области 1
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
16 ноября 2017
Храм в Мелётово законсервировали до начала реставрации
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
16 ноября 2017
Псковских мастеров собирают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района
16 ноября 2017
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района 4

Идет загрузка...