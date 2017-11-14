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Экономика

Санкционные сельдерей и порей обнаружены в Великих Луках

13 ноября на въезде в город Великие Луки задержано автотранспортное средство, перевозившее из Белоруссиии санкционную продукцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

При проведении досмотра груза на складе временного хранения в транспортном средстве были обнаружены более 18 тонн корневого сельдерея и более 1 тонны лука порея из Польши. Данный факт подтверждало наличие маркировки на упаковочных ящиках, в которых транспортировалась продукция. Фитосанитарный сертификат и товарно-транспортные документы на ввоз плодоовощной продукции в страну отсутствовали.

В настоящее время транспортное средство размещено на складе в Пскове, решение о дальнейшем использовании груза будет принято в рамках Законодательства Российской Федерации.

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