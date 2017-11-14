Великолукский театр просит включить в проект «Единой России» постановку спектаклей

13:01, 15 ноября 2017, ПАИ

Постановку пяти спектаклей к 100-летию Великолукского драматического театра предлагается включить в партийный проект «Единой России» «Театры малых городов» на 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии, на заседании регионального политсовета 14 ноября об этом рассказал региональный координатор федерального партпроекта Николай Андросович.

По его словам, с такой инициативой выступила администрация учреждения культуры. Он напомнил, что в 2016-2017 годах проводилась реконструкция здания Великолукского театра. В течение двух лет театр работал на малой сценической площадке. Несмотря на это, труппа сохранилась, и коллектив не потерял своего зрителя. «Сегодня театр работает с полной отдачей, всё сделано досконально, цели и задачи проекта выполнены», - подчеркнул Николай Андросович.

Он уточнил, что Великолукский драмтеатр в рамках партпроекта получил 5,5 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило 611 тысяч. К настоящему моменту, по словам координатора проекта, израсходованы 5 млн 991 тысяча рублей. За счет средств проекта «Театры малых городов» произведена реставрация театральных кресел, приобретены новые кресла на балкон, поставлена мебель и оборудование для гримерок, зеркала и другое. Оставшаяся сумма будет потрачена на покупку стиральных машин и пылесосов, соответствующий контракт уже заключен.

Николай Андросович также отметил, что к открытию театрального сезона в Великих Луках была приурочена постановка спектакля «Смотритель» по произведениям А. С. Пушкина с участием приглашенных режиссера, художника-постановщика и художника по свету. Спектакль получил высокую оценку театрального сообщества и был рекомендован для фестивальных показов.

Кроме того, в ходе подготовки к открытию театра был создан спектакль «Учитель танцев». На оплату работы художника-постановщика и приобретение материала для спектакля тоже направлены средства партпроекта.

Партийный проект «Единой России» «Театры малых городов», реализация которого рассчитана на 2017 год, следит за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Под контролем партпроекта 670 млн рублей из федерального бюджета распределяются на поддержку таких театров по всей стране. На эти средства приводят в порядок декорации, костюмы, закупают необходимый инвентарь. Кроме того, при содействии партпроекта в театрах малых городов проводятся многочисленные премьеры спектаклей.