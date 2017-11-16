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Общество

Дни отказа от курения и философии отмечаются в мире 16 ноября

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году, сообщает calend.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей в мире происходит от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением. В организации также отмечают, что каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды); в России курит минимум каждая десятая женщина; заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%).

Цель Международного дня отказа от курения — снижение распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Также 16 ноября празднуется Всемирный день философии (World Philosophy Day), который был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005. Идея учреждения праздника заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом. 

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