В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»

10:17, 15 ноября 2017, ПАИ

Газета «Коммерсантъ» сегодня, 15 ноября, опубликовала первое интервью, которое Андрей Турчак дал в качестве и. о. секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». В нем экс-губернатор Псковской области высказал свое мнение о «деле Кашина», рассказал об итогах работы в Псковской области и о планах, связанных с «ЕР».

Говоря о муссируемых слухах о его причастности к «делу Кашина» [журналист Олег Кашин был жестоко избит в 2010 году и считает, что причиной была его ссора с Турчаком - ПАИ] он заявил: «Это не политика. Это бизнес. Борьба за контроль над предприятием» [ холдинг «Ленинец», принадлежащий семье Турчаков - ПАИ].

Андрей Турчак опроверг слухи о том, что своей карьере он обязан отцу, руководителю и владельцу «Ленинца» Анатолию Турчаку, лично знакомому с президентом РФ Владимиром Путиным. «Стартовые возможности важны всегда. Однако жизнь все расставляет на свои места. Меня эти домыслы сопровождают с момента моего прихода в «Молодую гвардию» до настоящего дня. (…) Даже для тех, у кого отцы знакомы с Владимиром Путиным, этот факт необязательно связан с их политической карьерой — как в моем случае. Есть много других возможностей, основанных на личных способностях. (…) Кто-то пишет, что Турчак двигается по этой лестнице из-за того, что его отец — друг Путина. Если ты «пустышка», то какие бы у тебя ни были связи, они не помогут. Всем нужны результаты».

Говоря о работе губернатором региона, Андрей Турчак подчеркнул: «Я отпахал честно восемь с половиной лет в Псковской области, 24 часа в сутки, семь дней в неделю». Тему высокого госдолга области экс-губернатор прокомментировал следующим образом: «Надо вспомнить, откуда этот госдолг появился. На протяжении большого количества лет у нас не было ни одного крупного инфраструктурного проекта. (…) Стоял выбор: либо без этих объектов, которые напрямую влияют на качество жизни людей, либо затянем пояса. На каждый рубль региональных бюджетных средств, подсчитали, пришлось от шести до десяти федеральных, это — нормальная структура. За счет собственных средств обеспечить было нереально. (…) Нам просто необходимо было реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, на которые у региона не хватало собственных средств. Не всегда все зависит от самоотдачи команды».

«Мы большую работу провели по замещению коммерческого долга бюджетным. Новый губернатор этим уже занимается. Президент поручил оказать помощь регионам. Речь о реструктуризации долгов до 12 лет. Это 710 млрд рублей во всех регионах России. В бюджете на следующий год уже заложены средства. Тема с долгом острая, но не критичная», - добавил он.

На вопрос о первостепенных задачах «Единой России» Андрей Турчак ответил, что партия «всегда поддерживала и будет поддерживать Владимира Путина». «Мы партия президента. Ни у одной другой партийной организации нет такой мощной разветвленной сети первичных отделений. Ни у кого нет такой электоральной поддержки. Сейчас это 52%. Мы развернем партию в сторону регионов, поддержим их, будем качественнее работать с региональной повесткой. Мы будем расширять их присутствие в федеральных руководящих органах партии, сделаем более открытой процедуру предварительного внутрипартийного голосования. Поддержка «Единой России» будет только расти. Поэтому партия однозначно будет востребована на выборах. Решение примет один человек. Давайте дождемся», - добавил он.

«Если мы хотим получить результат, а для любой партии результатом является победа на выборах, то региональные отделения должны иметь большую самостоятельность. Абсолютно неправильно, когда наши однопартийцы находятся в полной зависимости от исполнительной власти. Партия в регионе должна быть не объектом, которым кто-то управляет, а субъектом региональной повестки», - считает Андрей Турчак.

«В состав федеральных руководящих органов «Единой России» необходимо включать представителей первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной партийной работе. Необходимо пересмотреть вопросы финансирования региональных отделений в сторону увеличения. На этой неделе начинается серия моих региональных поездок, будем обсуждать с секретарями активизацию работы на местах», - добавил и. о. генсовета «ЕР».

Также он рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность принятия новой редакции партийного устава. «Донастройка точно требуется. Речь идет о новом порядке работы межрегиональных координационных советов (МКС) партии, открытой модели предварительного голосования. Сегодня МКС привязаны к избирательным округам. Мы намерены укрупнить их до масштаба федерального округа», - пояснил он.

Экс-губернатор Псковской области опроверг намерение «продвигать в партию свои кадры»: «Только несколько человек пришли со мной на работу в партию. Главой исполкома назначен Александр Борисов, мы вместе начинали в «Молодой гвардии «Единой России». Потом он представлял регион в Совете федерации. Он хорошо знает партийную работу. Перешли в исполком партии те, с кем я близко работал как губернатор Псковской области: Роман Романов, Максим Жаворонков, Оксана Ширан. Все остальные остаются на своих местах. Работают, как и раньше».

Что касается кадровых изменений в «Единой России» в целом, что «ротация не будет носить массовый характер. Еще раз хочу подчеркнуть: это не кардинальная смена состава, а тонкие донастройки. Раскола нет и групп влияния нет». «Одна из важных задач, не миссия, конечно, но важная задача — не допускать в партии никакого раскола. С моим приходом его не должно произойти. Я для этого сделаю все», - резюмировал Андрей Турчак.