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Общество

Международный день терпимости празднуется 16 ноября

16 ноября отмечается Международный день, посвящённый терпимости (International Day for Tolerance).

Как сообщает calend.ru, в этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости, которая провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

В 1995 году в ознаменование Года ООН, посвященного терпимости, и 125-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди, ЮНЕСКО учредила Премию имени Маданжита Сингха (индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО) за поощрение терпимости и ненасилия, которая присуждается за активную деятельность в научной, художественной, культурной или коммуникационной областях, направленную на создание атмосферы терпимости и ненасилия. Премия присуждается раз в два года организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. Так, в 2014 году лауреатами Премии стали активисты, отстаивающие права человека, Ибрагим Аг Идбалтанат (Мали) и Франcиско Хавьер Эстевес Валенсия (Чили), а в 2016 году премией был награждён российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности).

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