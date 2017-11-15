Более тысячи псковичей повысили уровень знаний в сфере ЖКХ

12:00, 15 ноября 2017, ПАИ

В 2017 году в Псковской области в ходе 42 семинаров по жилищному просвещению обучение прошли 1 тыс. 260 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», занятия проводились в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

На заседании регионального политсовета 14 ноября председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ, региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов сообщил, что во время приемов по вопросам ЖКХ консультации получили 96 жителей региона. Кроме того, состоялись 8 экскурсий на ресурсоснабжающие предприятия и двухдневный региональный форум «Активный Совет – Счастливый дом», который собрал 170 участников. По его итогам лучшие, по оценкам экспертов, практики рекомендованы руководителям муниципалитетов для тиражирования на своих территориях.

Также проведен Международный день соседей. Причем, отметил Алексей Кириллов, количество желающих принять в участие в нем превысило предполагаемый показатель. В этом году к празднованию присоединились Великие Луки, Порхов, Печоры, Дедовичи, Дно, Плюсса, Струги Красные и Остров. Всего, по его словам, в регионе прошли 23 массовые акции, которые привлекли 2,5 тыс. участников.

В этом году в Псковской области проводились мониторинги газового оборудования, роста платы за ЖКХ. Алексей Кириллов добавил, что теперь будет проводиться также мониторинг качества воды.

Мероприятия партпроекта охватили всю территорию области, а основными опорными точками стали Псков, Великие Луки, Остров, Дно, Опочка, Печоры, Плюсса, Порхов, Заплюсье и Новосокольники. Что касается целевой аудитории проекта, то 57% составили пенсионеры, 24% - работающее население, 14% - студенты, 5% - школьники.

«Только, воспитав поколение, которое будет знать, что такое собственность, будет бережно относиться к имуществу, мы добьемся той самой комфортной городской среды», - заключил координатор проекта «Школа грамотного потребителя».

Отметим, партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.