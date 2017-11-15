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Общество

О праздниках народного календаря узнают посетители псковского музея 19 ноября

19 ноября в 11:30 Псковский музей-заповедник организует культурно-образовательную программу для родителей с детьми «От Покрова до Наума грамотника. «Кузьминские вечёрки». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, музыкально-игровое занятие на основе традиционной культуры Псковского края расскажет об осенних и первых зимних праздниках народного календаря. 

 

Посещение программы будет стоить 100 рублей для взрослых, 60 рублей - для школьников, 40 рублей - для дошкольников. 

Дополнительная информация - по телефону: +7-906-223-92-43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.

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