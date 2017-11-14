Реставрация фресок завершилась в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове

12:26, 15 ноября 2017, ПАИ

Завершился этап производственных работ по реставрации авторской стенной живописи XII века в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Работы выполняла бригада художников-реставраторов от АО «Межобластное научно-реставрационное и художественное управление». В музее отметили, что реставрационный сезон в этом году был значительно короче, так как торги состоялись поздно, а разрешение на проведение работ было получено только в конце июля. Таким образом, для производственных работ осталось только три месяца. Реставраторы торопились выполнить весь объем до резкого понижения температур.

В псковском музее добавили, что реставрация в этом году носила специфический характер. В большинстве малых и больших окнах сохранились фрагменты цемяночной штукатурки и авторской росписи. Они были обнаружены в 2016 году во время замены оконных рам, но не раскрыты.

В 2016 году работы по замене окон были приостановлены для того, чтобы раскрыть, укрепить и отреставрировать остатки древнего оформления оконных проемов. В этом году бригада художников-реставраторов выполнила реставрационные работы на 30 (24 из них относятся к XII веку) окнах и одном дверном портале (южном). В ходе работ были сделаны новые наблюдения, позволяющие более точно представить облик древнейшего храма Пскова. Результаты работ предполагается изучить, обобщить и подготовить к публикации. В оставшиеся два месяца этого года предстоит работа по подготовке отчетной документации.

Напомним, что финансирование работ осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы» по направлению «Сохранение культурного наследия».