Экспонаты из плюсского музея-усадьбы Римского-Корсакова будут представлены на выставке в Петербурге

11:12, 15 ноября 2017, ПАИ

15 ноября в мемориальном музее-квартире Н. А. Римского – Корсакова в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «После 1917….Римские-Корсаковы: линии судьбы», на которой будут представлены экспонаты из музея-усадьбы композитора, расположенного в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

На выставке будут экспонироваться более сорока предметов из собрания музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова: фотографии из Любенска, личные вещи семьи детей композитора. Кроме того, посетители выставки впервые увидят фотографии из семейных альбомов, документы, автографы и памятные вещи, хранящиеся ныне в личных собраниях.