Школа будущих мам открылась в Псковском перинатальном центре

11:18, 15 ноября 2017, ПАИ

Школа будущих мам заработала в Псковском перинатальном центре. Сегодня, 15 ноября, в 12:00 в актовом зале центра состоится второе занятие школы, сообщил Псковскому агентству информации главный врач центра Сергей Сукманюк.

По его словам, псковичкам расскажут об особенностях каждого триместра беременности. Лекцию прочитает акушер-гинеколог.

Отметим, что первое занятие состоялось 8 ноября. Оно посвящалось физиологии беременности и вопросам гигиены беременной женщины.

22 ноября состоится лекция «Роды и послеродовый период», 29 ноября - лекцию «Обезболивание родов» прочтёт врач анестезиолог-реаниматолог, 6 декабря псковичкам расскажут о псхологической подготовке к родам. На 13 декабря запланирована лекция «Новорожденные. Уход и вскармливание», её прочтёт врач-неонатолог.

О занятиях в школе будущих мам беременные псковички могут узнать у специалистов в женских консультациях.