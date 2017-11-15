Виктор Антонов: В Псковской области проделана огромная работа в рамках проекта «России важен каждый ребёнок»

12:43, 15 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области за время реализации федерального партийного проекта «России важен каждый ребёнок» проделана огромная работа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», об этом на заседании регионального политсовета 14 ноября заявил координатор проекта, первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя областного Собрания Виктор Антонов.

По его словам, благодаря этой работе почти в 4 раза сократилось число детей, нуждающихся в семейном устройстве, а по итогам 2016 года банк данных о таких детях уменьшился на 26%. «Наша область вошла в десятку регионов с самыми лучшими показателями», - обратил внимание Виктор Антонов.

Он напомнил, что партпроект «России важен каждый ребёнок» стартовал в 2013 году. «После того, как мы приняли «закон Димы Яковлева». Запрещение усыновления детей иностранными гражданами привело к росту количества детей, оставшихся без попечения родителей. И тогда, осознавая эту проблему, Партия, Правительство РФ, законодательные органы власти разного уровня озаботились этим вопросом, и «Единая Россия» создала площадку для диалога», - рассказал первый замсекретаря регионального отделения партии.

Виктор Антонов отметил изменения в региональном законодательстве, касающиеся благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Последовательно решаются проблемы семей, взявших приемных детей с инвалидностью, законодательно мы закрепили им выплаты по 500 тыс. рублей. Согласитесь, сумма очень приличная», - привел пример первый вице-спикер.

Кроме того, он упомянул принятый закон о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов. В 2017 году таковым были обеспечены 34 выпускника.

Также, добавил Виктор Антонов, депутаты Псковского областного Собрания, со своей стороны, провели большую работу в части обеспечения жильем детей указанной категории. В 2016 году квартиры получили 153 человека, за 6 месяцев 2017-го – 48 человек.

Он поблагодарил за работу и Псковское областное отделение Российского детского фонда, которое в прошлом году собрало для обездоленных детей 26 млн рублей.

«Судьба каждого ребенка важна и заслуживает внимания, особенно тех, кто потерял и еще не нашел семью», - подчеркнул выступающий. Он сообщил, что сейчас в Псковской области на учёте в органах опеки состоят 2,5 тысячи детей-сирот, из них более 2 тысяч находятся на семейном воспитании.

Партийный проект «Единой России» «России важен каждый ребёнок» направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.